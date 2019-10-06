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Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы 

ТАСС 47 минут назад
Директор Заворотнюк сделал заявление
Фото: ТАСС
Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации. Об этом ТАСС сказал в воскресенье ее директор Стас Христов.
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"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", — отметил директор актрисы.
При этом он отметил, что Анастасия и ее семья не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее здоровья.
"Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", — сказал директор Заворотнюк.
Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.
Российская актриса театра и кино окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и сразу после выпуска стала работать в театре-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы там она сыграла в 29 спектаклях. Известность Анастасии Заворотнюк принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также выступала в роли телеведущей в проекте "Хорошие песни" на канале СТС, вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду" и другие.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Олег Табаков , ИТАР-ТАСС
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