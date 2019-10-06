Директор Заворотнюк сделал заявление

Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации. Об этом ТАСС сказал в воскресенье ее директор Стас Христов.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", — отметил директор актрисы.

При этом он отметил, что Анастасия и ее семья не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее здоровья.

"Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", — сказал директор Заворотнюк.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.