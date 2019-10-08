«Мне всегда мало»: Собчак пугают ленивые люди

Ксения Собчак на своей странице в Instagram задалась вопросом «таинства мотивации» и поразилась количеству окружающих её лентяев. Телеведущая выразила недоумение, откуда берутся «безамбициозные люди», поскольку сама является карьеристкой.

Собчак оставила в посте несколько вопросов, например, почему «одни люди вгрызаются в жизнь», а другие «валяются на диване». Журналистка также пожелала узнать, что двигает людьми, строящими свою карьеру, и, как «взрастить это специально в маленьком человеке», по всей видимости, имея в виду своего сына Платона.

«Смотрю по сторонам и меня дико пугает сколько вокруг людей, не любящих и не готовых трудиться», — отметила Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что давно уже заработала себе не безбедную жизнь, но ей всегда интересно развиваться в профессии и учиться новому.

«Почему так? И откуда вообще берутся безамбициозные люди? И почему часто они счастливее и спокойнее чем психопаты-карьеристы», — недоумевает Собчак.