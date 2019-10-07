«Как на войне»: Кудрявцева обиделась на Галкина

"Мир глазами НТВ и объективность", — с иронией заметил Галкин.
"Нет, Максим, даже если и так, то Секрет на миллион всё равно лучше всех!" — парировала телеведущая.
"Как на войне, пехота порой не понимает за кого и за что она идет в бой, но её роль — исполнять приказ. Идти до победного конца, даже если генералы уже готовятся к капитуляции", — написала Лера.
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Часто вижу, что произнося слова «шоу» и «бизнес» вместе, даже воротилы нашего шоу-бизнеса, не могут сдержаться от ироничной улыбки. Действительно, как можно термином «шоу» — развлечение, праздник, зрелище, называть ту холодную войну, которая разворачивается за кулисами концертов, за кадром телепрограмм и ту горячую битву, свидетелем которой порой становится почтенная публика. Но это — законы жанра. Как на войне, пехота порой не понимает за кого и за что она идет в бой, но её роль — исполнять приказ. Идти до победного конца, даже если генералы уже готовятся к капитуляции. У Гумилёва в эпиграфе к «Очеркам этнической истории» есть удивительные строчки про то, что такое история: «…смена эпох, когда внезапно рушится равновесие народов и держав: малые племена совершают великие походы и завоевания, а могучие империи оказываются бессильными; одна культура сменяет другую, а вчерашние боги оказываются никчемными истуканами». Главное, по словам Льва Николаевича — всегда соответствовать самому себе, оставаться самим собой. Важно помнить, что по законам жанра после войны всегда наступает мир. И выходя на поле брани (как удивительно многогранен русский язык!), помнить о том, что за каждый поступок нужно будет нести ответ. В первую очередь, перед самим собой!