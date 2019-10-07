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Леру Кудрявцеву оскорбила шутка Максима Галкина 

News.ru + ещё 1 1 час назад
«Как на войне»: Кудрявцева обиделась на Галкина
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева обиделась на юмор коллеги Максима Галкина в адрес её программы «Секрет на миллион», выходящей в эфир на телеканале НТВ.
Поводом для разгоревшегося конфликта стал пост Кудрявцевой в Instagram. Она опубликовала инфографику с рейтингом самых популярных программ на российском телевидении. Исходя из представленной таблицы, шоу, ведущей которого является Кудрявцева, занимает в списке лидирующую позицию.
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Как — то так 👌🏼

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Максим Галкин не смог пройти мимо публикации телеведущей и в ответ разместил на своей странице шуточный коллаж, где в качестве лидера рейтингов за сентябрь указан сериал «Знахарь», который транслирует Первый канал.
"Мир глазами НТВ и объективность", — с иронией заметил Галкин.
Кудрявцева решила не молчать и ответить юмористу. При этом она не стала отрицать, что приведённые Галкиным данные действительно объективны.
"Нет, Максим, даже если и так, то Секрет на миллион всё равно лучше всех!" — парировала телеведущая.
При этом шутка Галкина так задела Кудрявцеву, что она сравнила произошедшее с военными действиями, а также сравнила шоу-бизнес с холодной войной, которая разворачивается за кулисами концертов и за кадром телепрограмм.
"Как на войне, пехота порой не понимает за кого и за что она идет в бой, но её роль — исполнять приказ. Идти до победного конца, даже если генералы уже готовятся к капитуляции", — написала Лера.
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Часто вижу, что произнося слова «шоу» и «бизнес» вместе, даже воротилы нашего шоу-бизнеса, не могут сдержаться от ироничной улыбки. Действительно, как можно термином «шоу» — развлечение, праздник, зрелище, называть ту холодную войну, которая разворачивается за кулисами концертов, за кадром телепрограмм и ту горячую битву, свидетелем которой порой становится почтенная публика. Но это — законы жанра. Как на войне, пехота порой не понимает за кого и за что она идет в бой, но её роль — исполнять приказ. Идти до победного конца, даже если генералы уже готовятся к капитуляции. У Гумилёва в эпиграфе к «Очеркам этнической истории» есть удивительные строчки про то, что такое история: «…смена эпох, когда внезапно рушится равновесие народов и держав: малые племена совершают великие походы и завоевания, а могучие империи оказываются бессильными; одна культура сменяет другую, а вчерашние боги оказываются никчемными истуканами». Главное, по словам Льва Николаевича — всегда соответствовать самому себе, оставаться самим собой. Важно помнить, что по законам жанра после войны всегда наступает мир. И выходя на поле брани (как удивительно многогранен русский язык!), помнить о том, что за каждый поступок нужно будет нести ответ. В первую очередь, перед самим собой!

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При этом в итоге она подчеркнула, что после войны всегда наступает мир.
Ранее News.ru писал о том, что известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ. Её шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ обошла программа Анастасии Ивлеевой «Агент-шоу». Кроме того, соперница получила также награду как лучшая ведущая ток-шоу прайм-тайма.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Телевидение , Анастасия Ивлеева , Лера Кудрявцева , Максим Галкин , НТВ
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