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Группу «ДДТ» попросили со сцены во время выступления 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге
Фото: РИА Новости
Крайне неприятная накладка получилась во время проходившего на днях в Санкт-Петербурге мероприятия Synergy global forum.
Закрытие форума предполагало грандиозный концерт, на который были приглашены многие российские звезды и коллективы.
Завершать концерт должно было выступление группы «ДДТ».
Однако из-за недоработок организаторов музыканты смогли начать выступление только на час позже.
В результате им пришлось освободить сцену, не допев целых 13 песен из ранее подготовленной программы, - рассказывает «Комсомольская правда».
Юрий Шевчук объявил со сцены, что группе приходится прерывать концерт, поскольку «организаторы просят сворачиваться».
Поклонники, два года ждавшие, когда легендарная группа вновь появится в городе на Неве, были крайне возмущены.
По словам одного из них, по имени Вадим, которые цитирует издание:
«Под конец вырубили краны, думал, сейчас и звук отрубят. Как котят, выбросили на улицу. Юрий Юлианович был крайне расстроен».
А вот организатор форума Григорий Аветов в этой истории, судя по всему, ничего страшного не увидел.
Он сказал журналистам «Комсомолки», что группа успела отыграть все хиты, и Юрий Юлианович счастлив и доволен. А свет в зале стали включать для того, чтобы люди успели уехать на метро.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Григорий Аветов , Юрий Шевчук , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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