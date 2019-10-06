Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге

Группу «ДДТ» попросили со сцены во время выступления

Крайне неприятная накладка получилась во время проходившего на днях в Санкт-Петербурге мероприятия Synergy global forum.

Закрытие форума предполагало грандиозный концерт, на который были приглашены многие российские звезды и коллективы.

Завершать концерт должно было выступление группы «ДДТ».

Однако из-за недоработок организаторов музыканты смогли начать выступление только на час позже.

В результате им пришлось освободить сцену, не допев целых 13 песен из ранее подготовленной программы, - рассказывает «Комсомольская правда».

Юрий Шевчук объявил со сцены, что группе приходится прерывать концерт, поскольку «организаторы просят сворачиваться».

Поклонники, два года ждавшие, когда легендарная группа вновь появится в городе на Неве, были крайне возмущены.

По словам одного из них, по имени Вадим, которые цитирует издание:

«Под конец вырубили краны, думал, сейчас и звук отрубят. Как котят, выбросили на улицу. Юрий Юлианович был крайне расстроен».

А вот организатор форума Григорий Аветов в этой истории, судя по всему, ничего страшного не увидел.

Он сказал журналистам «Комсомолки», что группа успела отыграть все хиты, и Юрий Юлианович счастлив и доволен. А свет в зале стали включать для того, чтобы люди успели уехать на метро.