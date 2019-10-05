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Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре
Фото: Reuters
Известный британский музыкант Элтон Джон рассказал, что британские врачи вызвали русскую медсестру для его спасения от осложнений, возникших после перенесенной операции по удалению опухоли простаты, сообщает газета Daily Mail, которая приводит отрывки автобиографии из книги музыканта.
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Сообщается, что 72-летний певец, узнав о том, что болен раком, в 2017 году решился на операцию. По словам музыканта, он выбрал операцию, а не химиотерапию, потому что знал, что ему придется отменять свои концерты, чтобы проходить лечение.
"Я пошел прямо на операцию … На самом деле, решение за меня приняли мои дети. Мне не нравилось, что передо мной, перед нами в будущем будет стоять рак, я хотел избавиться от него", — приводит газета слова музыканта.
Согласно газете, операция прошла успешно, однако спустя 10 дней после операции оказалось, что он заразился серьезной инфекцией. Музыкант провел почти две недели в больнице и, если бы его доставили в больницу на день позже, то он мог скончаться.
"Мои последние воспоминания — гипервентиляция, когда они пытались найти вену, чтобы сделать мне укол. У меня действительно мускулистые руки, поэтому это всегда вызывало трудности, все усугублялось тем, что я ненавижу иглы. В конце концов, для введения успокоительного средства, им пришлось привезти русскую медсестру, женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра", — передает газета слова певца.
"Мне безумно повезло, хотя должен сказать, что в то время я так не думал. Я не спал всю ночь и думал, умру ли я. Один в больнице ночью, я молился: "Пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне снова увидеть детей, дай мне еще немного времени", — цитирует газета Элтона Джона.
Ранее Джон рассказал, что в 2017 году страдал от серьезной бактериальной инфекции, однако подчеркнул, что несмотря на возраст, состояние здоровья не является для него большой проблемой.
Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.
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Шоу-бизнес , Элтон Джон , Daily Mail , Rolling Stone
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