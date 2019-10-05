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Медработнице, сделавшей снимки больной Заворотнюк, может грозить тюрьма 

Ura.Ru 6 минут назад
Автору фото больной Заворотнюк грозит тюрьма
Фото: Ura.Ru
Медсестра, предлагавшая фотографии и видеозаписи тяжело больной Заворотнюк российским изданиям, может предстать перед судом. Руководство больницы, где находится артистка, уже начало расследование, чтобы выяснить, кто из медперсонала мог сделать эти снимки.
«Как говорят, в больнице начата проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чужом горе. <…>. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок», — передают «Дни.ру». Врачи проверяют записи с видеокамер и ищут подозреваемых среди уволенных ранее сотрудников.
Ранее в некоторые СМИ пришло письмо от бывшей работницы клиники, которая предлагала журналистам фото и видео с онкобольной звездой сериала «Моя прекрасная няня». Женщина уточнила, что больше не является сотрудницей клиники, но пожелала остаться анонимной. Она также упомянула о желаемом вознаграждении, но не уточнила, сколько денег хотела бы получить за информацию, передает телеканал 360.
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Шоу-бизнес , Телеканал "360° Подмосковье"
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