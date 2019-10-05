Автору фото больной Заворотнюк грозит тюрьма

Женщина, предлагавшая средствам массовой информации купить фотографии и видеосьемку тяжело больной Анастасии Заворотнюк , может быть привлечена к ответственности по всей строгости закона.

Как сообщалось, она представлялась уволенной из больницы медицинской сестрой.

Так ли это — должно показать расследование, которое проводится в больнице, где лежит Анастасия.

Принято решение выяснить, кто именно хотел нажиться на болезни актрисы. В частности, идет проверка всех записей с внутрибольничных видеокамер, проводятся и другие розыскные действия.

«… начата проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чужом горе. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок», — сообщают Ura.news.

Ранее в редакции ряда изданий пришло письмо, автор которого утверждал, что готов отдать за некое вознаграждение 17 фотографий и два видеоролика с Заворотнюк на условиях полной анонимности.