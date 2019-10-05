«Мир рухнул»: неприглядная правда о реалити-шоу на Муз ТВ

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Участница реалити-шоу на Муз ТВ пожаловалась на принуждение к сексу 

Рамблер 11 минут назад
Певица Роксана отказалась от участия в новом реалити-шоу Муз ТВ «Место под солнцем» из-за предполагаемого принуждения к сексу. Девушка прошла отбор и попала в десятку участниц, сообщает телеграм-канал Mash.
Однако потом она прочитала контракт (23 страницы) и отказалась от съемок.
«Нет, ребят, если бы я хотела потерять свою репутацию, я бы пошла на «Дом-2». Но я, в первую очередь, иду на музыкальный проект, и не могу давать разрешение на съемку в обнаженном виде в туалетах и ванных комнатах. И я не буду плясать под их дудочку, когда режиссер мне будет говорить: "Сегодня ты встречаешься с Васей, а завтра он улетает, и встречаешься с Петей"», — сказала певица.
Девушка заявила, что «ее мир рухнул» и обратилась к правозащитникам и прокуратуру.
Шоу-бизнес , Видео , Генпрокуратура РФ
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