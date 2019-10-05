«Мир рухнул»: неприглядная правда о реалити-шоу на Муз ТВ

Участница реалити-шоу на Муз ТВ пожаловалась на принуждение к сексу

Певица Роксана отказалась от участия в новом реалити-шоу Муз ТВ «Место под солнцем» из-за предполагаемого принуждения к сексу. Девушка прошла отбор и попала в десятку участниц, сообщает телеграм-канал Mash. Однако потом она прочитала контракт (23 страницы) и отказалась от съемок. «Нет, ребят, если бы я хотела потерять свою репутацию, я бы пошла на «Дом-2». Но я, в первую очередь, иду на музыкальный проект, и не могу давать разрешение на съемку в обнаженном виде в туалетах и ванных комнатах. И я не буду плясать под их дудочку, когда режиссер мне будет говорить: "Сегодня ты встречаешься с Васей, а завтра он улетает, и встречаешься с Петей"», — сказала певица. Девушка заявила, что «ее мир рухнул» и обратилась к правозащитникам и прокуратуру