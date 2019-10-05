Танец Билана с занавеской попал на видео

Певец был одним из гостей на свадьбе звезды шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной с топ-менеджером «Газпром-Медиа» . Поводом для слухов послужила видеозапись, опубликованная Telegram-каналом «Только никому».

На ролике видно, как Билан исполняет некие па, то прикрываясь занавеской, то выглядывая из-за нее, а затем странной походной выходит на сцену, чтобы спеть вместе с Николаем Басковым

Но вполне возможно, что слухи эти ни на чем не основаны, и Дима просто веселился и дурачился.

А запись своего дуэта с Басковым Билан выложил в инстаграм.

«Такая теплая и изящная свадебная церемония была у Владимира на озере Комо, что в Италии! Я все равно выложу этот случайный дуэт, потому как очень получилось иронично и от души», — написал он.

Недавно певца прилюдно уличили в том, что он вышел на сцену в Самаре в неадекватном состоянии. Для того, чтобы уладить конфликт, Билан уговорил городские власти разрешить ему выступить перед самарцами бесплатно.