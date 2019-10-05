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Танец Билана с занавеской попал на видео 

Рамблер 2 часа назад
Диму Билана вновь заподозрили в употреблении то ли алкоголя, то ли запрещенных веществ, — пишет Экспресс-газета.
Певец был одним из гостей на свадьбе звезды шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной с топ-менеджером «Газпром-Медиа». Поводом для слухов послужила видеозапись, опубликованная Telegram-каналом «Только никому».
На ролике видно, как Билан исполняет некие па, то прикрываясь занавеской, то выглядывая из-за нее, а затем странной походной выходит на сцену, чтобы спеть вместе с Николаем Басковым.
Но вполне возможно, что слухи эти ни на чем не основаны, и Дима просто веселился и дурачился.
А запись своего дуэта с Басковым Билан выложил в инстаграм.
«Такая теплая и изящная свадебная церемония была у Владимира на озере Комо, что в Италии! Я все равно выложу этот случайный дуэт, потому как очень получилось иронично и от души», — написал он.
Недавно певца прилюдно уличили в том, что он вышел на сцену в Самаре в неадекватном состоянии. Для того, чтобы уладить конфликт, Билан уговорил городские власти разрешить ему выступить перед самарцами бесплатно.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Николай Басков , Дима Билан , Дарья Клюкина , Газпром-медиа , Экспресс-газета
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