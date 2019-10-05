Элтон Джон признался, что находился на грани смерти

Элтон Джон признался журналистам, что по-настоящему ощутил ценность жизни и свою к ней любовь в тот день, когда был на волосок от смерти, — сообщили News.ru.
В 2017 году у британской суперзвезды диагностировали онкологическое заболевание. Музыкант принял решение оперироваться и отказался от химиотерапии.
В процессе лечения в организм попала инфекция, и в течение суток Элтон Джон балансировал между жизнью и смертью.
«Одной ночью в больнице я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени», — процитировала слова музыканта The Guardian.