Элтон Джон признался, что находился на грани смерти

Элтон Джон рассказал, как однажды едва не умер

Элтон Джон признался журналистам, что по-настоящему ощутил ценность жизни и свою к ней любовь в тот день, когда был на волосок от смерти, — сообщили News.ru.

В 2017 году у британской суперзвезды диагностировали онкологическое заболевание. Музыкант принял решение оперироваться и отказался от химиотерапии.

В процессе лечения в организм попала инфекция, и в течение суток Элтон Джон балансировал между жизнью и смертью.