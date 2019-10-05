Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»

Гуф извинился за слово «хачухи»

Рэпер Гуф извинился за оскорбление перед жителями Кавказа.

Музыкант опубликовал ролик в инстаграме, в котором заявил, что «после большой волны негодования в пабликах» хочет признаться, что поступил неправильно и «этого слова в его обиходе нет».

«Хочу принести свои искренние заявления за произнесенное мною слово перед всеми жителями Кавказа, в частности, перед чеченским народом. Никак не хотел задеть ваши чувства. С большим уважением всегда относился, и буду относиться ко всем кавказским народам. Не должен я был такого говорить. Мужчины так не поступают, и я это понимаю», — заявил рэпер.

Музыкант обещал никого не оскорблять впредь.

Накануне Гуф в интервью заявил, что рядом с ним всю жизнь были женщины с Кавказа. Его первая любовь была грузинкой, затем он женился на чеченке. При этом во время интервью он употребил бранное сленговое слово в отношении кавказских женщин.

Между тем, в окружении главы Чечни Рамзана Кадырова заявили, что не слышали о скандале и последовавших извинениях Гуфа. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на представителя президента республики Альви Каримова. Политик заявил, что не слышал о скандале с высказыванием Гуфа и не знаком с его творчеством.

Алексей Долматов (псевдоним Гуф) — 40-летний российский рэпер. Выпустил 11 альбомов, некоторые удостоились престижных премий.