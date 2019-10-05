Дочь Заворотнюк нарушила молчание после скандала

Дочь Заворотнюк заговорила с поклонниками впервые за долгое время

Дочь Анастасии Заворотнюк , Анна, в течение месяца сохраняла молчание в соцсетях и не общалась с прессой. После известий о тяжелом диагнозе ее матери Анна не делилась с подписчиками событиями о своей жизни.

Но в минувшую пятницу она неожиданно порадовала фолловеров новым снимком. На фото Анна стоит на крыльце здания в стильном клетчатом пальто, свободных джинсах из голубого денима, и белой сумкой. Но, несмотря на прекрасный лук и солнечную погоду лицо Анны не выражает удовольствия.

Фанаты отметили, что Анна прекрасно выглядит на снимке и согласились с ней, что начинать трудовую неделю сложнее всего. Кроме того, они выразили надежду, что раз она прервала молчание, это может означать, что у Анастасии Заворотнюк наступило улучшение и дочь смогла немного расслабиться. Сама Анна о матери пока ничего не говорила.