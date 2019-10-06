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Бузова поинтересовалась мнением Тарасова о её популярности 

News.ru + ещё 1 17 минут назад
Бузова поинтересовалась чувствами Тарасова
Фото: globallookpress.com
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что не следит за жизнью своего бывшего мужа, экс-игрока футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова, который предпочёл ей ростовскую модель Анастасию Костенко.
При этом она предложила журналистам поинтересоваться у него, как он реагирует на её успех и популярность.
Вы лучше ему задайте вопрос: что он испытывает, когда видит меня не только в социальных сетях, а в каждом утюге, в каждой программе, —ответила Бузова на вопрос о чувствах к Тарасову в программе «Вопросы по взрослому».
Она также добавила, что давно простила экс-супруга за предательство и занимается своей жизнью.
Не могу сказать, что чувствую к нему что-то, — заключила 33-летняя певица.
Ранее News.ru писал о том, что Ольга Бузова поделилась с подписчиками собственными мыслями об отношениях вне брака. По мнению артистки, люди обязаны хранить верность друг другу даже в случае, если они не женаты.
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Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова , Локомотив
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