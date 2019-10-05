Стало известно о тяжелой болезни певицы Сиа

Певица сама объявила о своем заболевании. У Сиа — синдром Элерса-Данлоса.

Эта болезнь пока неизлечима, людям, страдающим ею, подбирается только симптоматическое лечение, в зависимости от степени тяжести заболевания.

У больных развивается гиперподвижность суставов, видоизменена соединительная ткань сосудов и кожи. Из-за этого, в частности, могут образовываться раны, долго не заживающие и крайне болезненные.

Синдром Элекса-Данлоса диагностируется примерно в 1 случае на 5000 человек.

Певица призналась, что сама она страдает от боли. И, как никто другой, понимает, что многим из ее поклонников также приходится нелегко.