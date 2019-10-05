Стало известно о тяжелой болезни певицы Сиа 

Певица сама объявила о своем заболевании. У Сиа — синдром Элерса-Данлоса.
Эта болезнь пока неизлечима, людям, страдающим ею, подбирается только симптоматическое лечение, в зависимости от степени тяжести заболевания.
У больных развивается гиперподвижность суставов, видоизменена соединительная ткань сосудов и кожи. Из-за этого, в частности, могут образовываться раны, долго не заживающие и крайне болезненные.
Синдром Элекса-Данлоса диагностируется примерно в 1 случае на 5000 человек.
Певица призналась, что сама она страдает от боли. И, как никто другой, понимает, что многим из ее поклонников также приходится нелегко.
«Я просто хотела сказать тем из вас, кто страдает от боли, физической или эмоциональной, я люблю вас, продолжайте свой путь», — приводит ее слова CNN