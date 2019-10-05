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Певица Сиа сообщила о своем заболевании 

Газета.Ru 1 час назад
Певица Сиа сообщила о своей болезни
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Певица Сиа рассказала, что страдает от неврологического заболевания, сообщает CNN.
Певица написала в твиттере, что она страдает от хронического синдрома Элерса-Данлоса. Она выразила слова поддержки всем поклонникам, кто страдает от физической или эмоциональной боли.
Отмечается, что синдром Элерса-Данлоса выражается в нарушении, которое влияет на соединительные ткани кожи, костей и сосудов. Многие люди с этим заболеванием имеют мягкую, хрупкую кожу, а также синяки и шрамы. Люди с этим синдромом могут иметь раны, которые оставляют шрамы и расширяются с течением времени.
Ранее Сиа отказалась фотографироваться с Трампом из-за мексиканцев.
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Шоу-бизнес , CNN
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