Бочкарева рассказала о «слухах» и «истине» 

Внимание публики сейчас приковано к актрисе Наталье Бочкаревой, угодившей недавно в громкий скандал с наркотиками.
Несколько дней назад сотрудники ГИБДД остановили ее «кадиллак» для проверки, в результате, по их данным, был обнаружен кокаин.
А тут еще звезда буквально сорвала эфир программы «Пусть говорят», где ее с нетерпением ждали, чтобы разузнать подробности произошедшего.
Позднее прозвучала информация, что Наталья сильно заболела, у нее держится высокая температура и даже парализовало пол-лица, и общаться с публикой, а тем более, с прессой она не в состоянии, — рассказывает Teleprogramma.pro.
Сама звезда прокомментировала множащиеся слухи цитатой философа Петра Чаадаева. Она опубликовала ее в инстанграме.
«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…»
Хейтеры отреагировали:
«Ври до последнего, а если не помогает — скажи, что болеешь. Почти умираешь. А потом внезапно исцелись всем на радость».