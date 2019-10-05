Бочкарева рассказала о «слухах» и «истине»

Внимание публики сейчас приковано к актрисе Наталье Бочкаревой , угодившей недавно в громкий скандал с наркотиками.

Несколько дней назад сотрудники ГИБДД остановили ее «кадиллак» для проверки, в результате, по их данным, был обнаружен кокаин.

А тут еще звезда буквально сорвала эфир программы «Пусть говорят», где ее с нетерпением ждали, чтобы разузнать подробности произошедшего.

Позднее прозвучала информация, что Наталья сильно заболела, у нее держится высокая температура и даже парализовало пол-лица, и общаться с публикой, а тем более, с прессой она не в состоянии, — рассказывает Teleprogramma.pro.

Сама звезда прокомментировала множащиеся слухи цитатой философа Петра Чаадаева. Она опубликовала ее в инстанграме.

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…»

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