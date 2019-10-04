Дочь Алсу о «Голосе. Дети»: «Соревнования не было»

Соревнования в шестом сезоне «Голоса. Дети» не было. Об этом его победительница Микелла Абрамова заявила на YouTube-шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной»

Абрамова — дочь Алсу. В апреле она по результатам зрительского голосования выиграла шестой сезон «Голоса. Дети». В мае результаты были аннулированы по причине вскрывшихся подтасовок в пользу Абрамовой. После этого в эфир вышел специальный выпуск программы, в ходе которого победителями были объявлены все финалисты, в том числе дочь Алсу.

Сегодня Алсу и ее дочь стали героинями шоу Регины Тодоренко. В ходе интервью Микелла Абрамова заявила, что соревнования на «Голосе. Дети», «если честно», не было.

«Даже в финале», — отметила она.

Абрамова призналась, что ей было страшно на последних этапах шоу, однако боялась она не за себя, а за соперников, с которыми очень сблизилась. По словам певицы, она испытала бы радость от победы любого из конкурентов.