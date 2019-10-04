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Дочь Алсу о «Голосе. Дети»: «Соревнования не было» 

Рамблер 1 час назад
Дочь Алсу о «Голосе. Дети»: «Соревнования не было»
Фото: РИА Новости
Соревнования в шестом сезоне «Голоса. Дети» не было. Об этом его победительница Микелла Абрамова заявила на YouTube-шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной»
Абрамова — дочь Алсу. В апреле она по результатам зрительского голосования выиграла шестой сезон «Голоса. Дети». В мае результаты были аннулированы по причине вскрывшихся подтасовок в пользу Абрамовой. После этого в эфир вышел специальный выпуск программы, в ходе которого победителями были объявлены все финалисты, в том числе дочь Алсу.
Сегодня Алсу и ее дочь стали героинями шоу Регины Тодоренко. В ходе интервью Микелла Абрамова заявила, что соревнования на «Голосе. Дети», «если честно», не было.
«Даже в финале», — отметила она.
Абрамова призналась, что ей было страшно на последних этапах шоу, однако боялась она не за себя, а за соперников, с которыми очень сблизилась. По словам певицы, она испытала бы радость от победы любого из конкурентов.
«Я их так всех люблю!» — сообщила она, добавив, что относится к своему участию в «Голосе. Дети» как к вокальному опыту, а не соревнованию по вокалу.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Комментарии1
Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
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