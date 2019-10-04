Голосование в «Голосе» пройдет по новым правилам

Первый канал представил новые правила голосования в проекте «Голос»

Первый канал в пятницу представил новые правила голосования зрителей на шоу "Голос".

Об этом в эфире шоу "Голос 60+" объявил его ведущий Дмитрий Нагиев.

"Больше никаких звонков. Мы принимаем ваши голоса только по sms с мобильных номеров, — сказал он. — Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов".

По его словам, важным нововведением, стало правило "обратного ответа".