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Первый канал представил новые правила голосования в проекте «Голос» 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Голосование в «Голосе» пройдет по новым правилам
Фото: ТАСС
Первый канал в пятницу представил новые правила голосования зрителей на шоу "Голос".
Об этом в эфире шоу "Голос 60+" объявил его ведущий Дмитрий Нагиев.
"Больше никаких звонков. Мы принимаем ваши голоса только по sms с мобильных номеров, — сказал он. — Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов".
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По его словам, важным нововведением, стало правило "обратного ответа".
"Отправив смс, обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан. За подтверждение плата [с абонента] не взимается", — отметил Нагиев.
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