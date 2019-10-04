Голосование в «Голосе» пройдет по новым правилам

Ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев объявил новые правила зрительского голосования.

Во время пятничного эфира шоу «Голос 60+» Нагиев рассказал, что Первый канал больше не принимает телефонные звонки от зрителей.

Новые правила предусматривают голосование посредством смс-сообщений, причем с одного номера можно отправить только одно сообщение.

Нагиев также обратил внимание на новое правило «обратного ответа».

«Отправив смс, обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан», — объявил Нагиев.

Напомним, весной прошлого года во время финала детского «Голоса» была выявлена массированная автоматизированная отправка смс и звонков в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

После этого телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта, в котором все финалисты были признаны победителями.