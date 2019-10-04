Появилось видео, как Петросян забирает вещи из дома

В Сети появилось видео, где Петросян забирает вещи из дома

Накануне стало известно, что Евгений Петросян все-таки смог попасть в некогда общую с экс-супругой квартиру. Долгое время Елена Степнаненко не съезжала из жилья, формально принадлежащего артисту, и отказывалась открывать ему дверь.

Сложно сказать, что изменилось, однако, как сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин , Степаненко «была недовольна, но ей пришлось впустить его». Защитник сопровождал Евгения Вагановича во время его визита.

Как стало известно, Петросян забрал свои личные вещи и документы — то есть то, что не является предметом спора. Тем не менее, бывшая супруга не изменила своего настроя и по-прежнему проявляет недовольство по отношению к бывшему супругу. Самого Жорина Елена Григорьевна впускать в квартиру отказалась.

На видео видно, что Степаненко снимает происходящее на камеру мобильного телефона.