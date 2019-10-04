Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось видео, где Петросян забирает вещи из дома 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Появилось видео, как Петросян забирает вещи из дома
Фото: РИА Новости
Накануне стало известно, что Евгений Петросян все-таки смог попасть в некогда общую с экс-супругой квартиру. Долгое время Елена Степнаненко не съезжала из жилья, формально принадлежащего артисту, и отказывалась открывать ему дверь.
Сложно сказать, что изменилось, однако, как сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Степаненко «была недовольна, но ей пришлось впустить его». Защитник сопровождал Евгения Вагановича во время его визита.
Как стало известно, Петросян забрал свои личные вещи и документы — то есть то, что не является предметом спора. Тем не менее, бывшая супруга не изменила своего настроя и по-прежнему проявляет недовольство по отношению к бывшему супругу. Самого Жорина Елена Григорьевна впускать в квартиру отказалась.
На видео видно, что Степаненко снимает происходящее на камеру мобильного телефона.
«Все светятся телефоны из-под кофты», — смеется в ролике Петросян.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Teleprogramma.pro: последние новости
Клюкина заинтриговала поклонников видео из свадебной фотосессии Клюкина заинтриговала поклонников видео из свадебной фотосессии «Соревнования не было»: дочь Алсу высказалась об участии в «Голос. Дети» «Соревнования не было»: дочь Алсу высказалась об участии в «Голос. Дети» Людмила Поргина не в курсе, что «Ленком» отменил вечер памяти Караченцова Людмила Поргина не в курсе, что «Ленком» отменил вечер памяти Караченцова
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Принесет мир: О «формуле Штайнмайера» на Украине
Принесет мир: О «формуле Штайнмайера» на Украине3
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России392
Дебошир сорвал рейс из Москвы в Турцию
Дебошир сорвал рейс из Москвы в Турцию9
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
В Подмосковье готовят уникальный культурный проект
В Подмосковье готовят уникальный культурный проект
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение