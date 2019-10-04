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Садальский разделся перед Довлатовой до трусов 

Рамблер 1 час назад
Садальский разделся перед Довлатовой до трусов
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский во время танца с Аллой Довлатовой исполнил любительский стриптиз. Актёр разделся до трусов перед ведущей «Русского радио», которая выложила запись перформанса в Instagram.
Садальский пустился в откровенный танец в студии «Русского радио». Под аккомпанемент песни «Одиночество сволочь» артист начал неспешно раздеваться. В смеющуюся Довлатову сначала полетел шарф, затем пиджак и жилетка. Потом актёр зажал ведущую в углу студии и начал спускать перед ней штаны. В результате Садальский продолжил танцевать со спущенными брюками.
«Вспомнила сказку Корнея Ивановича «Муха-Цокотуха»: …Вдруг какой-то старичок Паучок Нашу Муху в уголок Поволок …», — прокомментировала происходящее Довлатова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Публикация откровенного танца артиста вызвала бурную реакцию среди подписчиков ведущей. Отметился и сам «стриптизёр».
«Ну зачем выставила? Обещала же никому не показывать», — написал Садальский в комментариях.
Спустя полсуток после публикации видео набрало более 60 тысяч просмотров.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Русское Радио
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