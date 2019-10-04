Садальский разделся перед Довлатовой до трусов

Станислав Садальский во время танца с Аллой Довлатовой исполнил любительский стриптиз. Актёр разделся до трусов перед ведущей «Русского радио», которая выложила запись перформанса в Instagram.

Садальский пустился в откровенный танец в студии «Русского радио». Под аккомпанемент песни «Одиночество сволочь» артист начал неспешно раздеваться. В смеющуюся Довлатову сначала полетел шарф, затем пиджак и жилетка. Потом актёр зажал ведущую в углу студии и начал спускать перед ней штаны. В результате Садальский продолжил танцевать со спущенными брюками.

«Вспомнила сказку Корнея Ивановича «Муха-Цокотуха»: …Вдруг какой-то старичок Паучок Нашу Муху в уголок Поволок …», — прокомментировала происходящее Довлатова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Публикация откровенного танца артиста вызвала бурную реакцию среди подписчиков ведущей. Отметился и сам «стриптизёр».

«Ну зачем выставила? Обещала же никому не показывать», — написал Садальский в комментариях.

Спустя полсуток после публикации видео набрало более 60 тысяч просмотров.