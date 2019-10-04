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Спецоперация прошла успешно: Евгений Петросян смог попасть в занятую Еленой Степаненко квартиру 

Eva.ru 19 минут назад
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
Фото: Instagram
Юморист Евгений Петросян после долгих переговоров все же попал в квартиру в центре Москвы, которую заняла его бывшая супруга Елена Степаненко. По словам Евгения Вагановича, там находятся его личные вещи, уникальные книги и документы.
Юморист Евгений Петросян несколько недель назад посетовал в микроблоге, что уже полтора года не может попасть в квартиру, принадлежавшую ему. По словам Евгения Вагановича, ее заняла бывшая супруга Елена Степаненко. Артистка отказалась пускать юмориста в дом, несмотря на то что там находятся его личные вещи. Евгений Ваганович рассказал, что именно в этой квартире расположен кабинет, где на протяжении долгих лет снимались выпуски шоу «Смехопанорама». Там же оставил юморист ценные книги, которые коллекционировал долгие годы. Запрет на посещения квартиры связан с судебным спором о разделе имущества бывших супругов. По словам адвоката Евгения Вагановича, Сергея Жорина, Елена Степаненко требует 57% от общей собственности, в том числе претендует на недвижимость в Москве.
Именно Сергей смог договориться о посещении квартиры юмористом. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях. Визит, правда, прошел в присутствии Елены Степаненко, которая снимала все действия бывшего мужа на телефон. Евгений Ваганович рассказал, что должен вызвать оценщика, чтобы определить стоимость квартиры для ее дальнейшего раздела. А пока он занят работой, посещениями фитнес-центра, а также путешествиями с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой. Совсем недавно пара вернулась из Парижа, где отметила день рождения юмориста.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян
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