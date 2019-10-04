Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

Юмористу Евгению Петросяну удалось попасть в квартиру, которую после развода заняла Елена Степаненко. Об этом сообщил в Instagram адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Визит прошел в присутствии Степаненко, все действия своего бывшего мужа и его адвоката юмористка снимала на видео.

Ранее Петросян пожаловался в соцсетях, что не может попасть в квартиру, где остались его личные вещи, ценности и документы.

Запрет на посещение жилплощади связан с продолжающимся судебным спором о разделе имущества бывших супругов Петросяна и Степаненко. Юмористка требует у бывшего мужа 57% собственности, нажитой за годы совместной жизни.