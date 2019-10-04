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Петросян попал в занятую Степаненко квартиру 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
Фото: Instagram
Юмористу Евгению Петросяну удалось попасть в квартиру, которую после развода заняла Елена Степаненко. Об этом сообщил в Instagram адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Петросян впервые вышел в свет с молодой возлюбленной
Визит прошел в присутствии Степаненко, все действия своего бывшего мужа и его адвоката юмористка снимала на видео.
Ранее Петросян пожаловался в соцсетях, что не может попасть в квартиру, где остались его личные вещи, ценности и документы.
Запрет на посещение жилплощади связан с продолжающимся судебным спором о разделе имущества бывших супругов Петросяна и Степаненко. Юмористка требует у бывшего мужа 57% собственности, нажитой за годы совместной жизни.
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