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Меган Маркл начала экономить на одежде 

News.ru 2 часа назад
Меган Маркл начала экономить на одежде
Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала экономить на одежде после того, как британцы обвинили её в расточительстве.
Маркл в предыдущую благотворительную поездку взяла с собой одежды на $145 тысяч, после этого на её обрушилась волна критики. Поэтому в тур по Африке она собрала исключительно бюджетные наряды. Их стоимость оценили $5 тысяч.
Жители Великобритании положительно отреагировали на простые наряды герцогини. Люди отметили, что Маркл, общаясь с активистами и простыми африканцами, казалась доброй и простой, передаёт «ЭГ».
Ранее британцы назвали Маркл плохой матерью. Причиной для негодования граждан стал её внезапный отъезд в Соединённые Штаты на финал турнира US Open, в котором участвовала подруга теннисистка Серена Уильямс.
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