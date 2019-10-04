Меган Маркл начала экономить на одежде

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала экономить на одежде после того, как британцы обвинили её в расточительстве.

Маркл в предыдущую благотворительную поездку взяла с собой одежды на $145 тысяч, после этого на её обрушилась волна критики. Поэтому в тур по Африке она собрала исключительно бюджетные наряды. Их стоимость оценили $5 тысяч.

Жители Великобритании положительно отреагировали на простые наряды герцогини. Люди отметили, что Маркл, общаясь с активистами и простыми африканцами, казалась доброй и простой, передаёт «ЭГ».