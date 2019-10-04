Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ваенга заинтересовалась блогом бабушки из Тюмени 

360tv.ru 1 час назад
Ваенга заинтересовалась блогом бабушки из Тюмени
Фото: Инстаграм
Певица Елена Ваенга обратила внимание на блог пенсионерки Ольги из Тюмени. Она заподозрила, что за фотографиями с пирожками и внуками стоит бизнес-проект. Об этом сообщило ИА Nation News.
Ваенга посчитала, что женщина нечестно зарабатывает деньги в соцсети. Поэтому музыкальная исполнительница оставила под ее постами гневные комментарии. А еще она опубликовала в своем аккаунте фотографии со страницы жительницы Тюмени.
«Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница», — написала Ваенга.
Блогер ответила певице на критику.
«Елена Ваенга совершенно не знает меня, не знает мои проблемы, как и зачем я стала блогером. Для чего это ей надо? Пиар?», — написала пенсионерка.
Вскоре на конфликт отреагировала дочь Ольги — известный блогер Ирина Лилло. Она попросила подписчиков поддержать ее маму. После этого Ваенга ограничила доступ к своей странице.
Администратор исполнительницы Ксения Антипова отказалась давать агентству комментарии.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
360tv.ru: последние новости
Администрация «Ленкома» прокомментировала отмену вечера памяти Николая Караченцова Администрация «Ленкома» прокомментировала отмену вечера памяти Николая Караченцова Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми в мире Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми в мире Бочкаревой парализовало лицо после скандала с наркотиками — СМИ Бочкаревой парализовало лицо после скандала с наркотиками — СМИ
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Ваенга , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды70
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса471
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле43
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи285
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России46
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение