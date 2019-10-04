Чехова ответила «хейтерам»

Анфиса Чехова ответила всем, кто критикует ее роскошную жизнь

Чехова заметила, что фотографии, которые она выставляет в своем микроблоге с отдыха, из-за границы или из отелей, пользуются большой популярностью, собирают много лайков и комментариев. Под такими снимками, по словам Анфисы, многие пользователи сразу начинают выражать свои возмущения по поводу того, что звезда ведет «слишком роскошную жизнь». Критикующие ее подписчики недоумевают, неужели у Чеховой совсем нет работы и каких-либо проектов, раз она постоянно выставляет одни лишь фотографии с отдыха.

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Но, как замечает Анфиса, стоит ей только выложить в соцсети снимки, сделанные на работе, на которой она как раз зарабатывает средства для всех своих поездок, интерес к ней тут же пропадает. Количество лайков и комментариев под такими фотографиями, как утверждает знаменитая телеведущая, резко падает. Звезда возмущается тем, что практически никто не пишет о том, какая она молодец, каким трудом заработала себе на поездки и путешествия. Чехова называет такую ситуацию несправедливой. При этом артистка не знает, как в таком случае быть, поэтому интересуется мнениями своих подписчиков по этому поводу.

Как выяснили корреспонденты ИА «Экспресс-Новости», в комментариях под таким постом Чеховой большинство пользователей предложили телеведущей попросту не обращать внимания на подобную критику, а также на число лайков и комментариев. Некоторые подписчики Анфисы заявили, что им интересны все публикации на ее странице, а другие признались, что открывают в своей ленте только наиболее откровенные и необычные ее фотоснимки.

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В последнее время Чехова старается как можно чаще делиться со своими поклонниками различными размышлениями и мнением по поводу тех или иных тем. Недавно, к примеру, она называла продукты, от которых ей пришлось отказаться ради похудения. Анфиса писала, что полностью исключила из своего рациона мясо, дрожжи, сахар, все жирное и жареное. К алкоголю, по словам телеведущей, у нее теперь тоже сформировалось отрицательное отношение.