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Анфиса Чехова ответила всем, кто критикует ее роскошную жизнь 

express-novosti.ru 4 часа назад
Чехова ответила «хейтерам»
Фото: РИА Новости
Популярная ведущая, певица и актриса Анфиса Чехова решила ответить на критику в свой адрес по поводу ведения роскошной жизни. Сделала это знаменитость на собственной странице в Инстаграме.
Чехова заметила, что фотографии, которые она выставляет в своем микроблоге с отдыха, из-за границы или из отелей, пользуются большой популярностью, собирают много лайков и комментариев. Под такими снимками, по словам Анфисы, многие пользователи сразу начинают выражать свои возмущения по поводу того, что звезда ведет «слишком роскошную жизнь». Критикующие ее подписчики недоумевают, неужели у Чеховой совсем нет работы и каких-либо проектов, раз она постоянно выставляет одни лишь фотографии с отдыха.
Инстаграм
Но, как замечает Анфиса, стоит ей только выложить в соцсети снимки, сделанные на работе, на которой она как раз зарабатывает средства для всех своих поездок, интерес к ней тут же пропадает. Количество лайков и комментариев под такими фотографиями, как утверждает знаменитая телеведущая, резко падает. Звезда возмущается тем, что практически никто не пишет о том, какая она молодец, каким трудом заработала себе на поездки и путешествия. Чехова называет такую ситуацию несправедливой. При этом артистка не знает, как в таком случае быть, поэтому интересуется мнениями своих подписчиков по этому поводу.
Как выяснили корреспонденты ИА «Экспресс-Новости», в комментариях под таким постом Чеховой большинство пользователей предложили телеведущей попросту не обращать внимания на подобную критику, а также на число лайков и комментариев. Некоторые подписчики Анфисы заявили, что им интересны все публикации на ее странице, а другие признались, что открывают в своей ленте только наиболее откровенные и необычные ее фотоснимки.
Инстаграм
В последнее время Чехова старается как можно чаще делиться со своими поклонниками различными размышлениями и мнением по поводу тех или иных тем. Недавно, к примеру, она называла продукты, от которых ей пришлось отказаться ради похудения. Анфиса писала, что полностью исключила из своего рациона мясо, дрожжи, сахар, все жирное и жареное. К алкоголю, по словам телеведущей, у нее теперь тоже сформировалось отрицательное отношение.
Что касается личной жизни Чеховой, то сейчас она остается незамужней. В 2017 году звезда развелась с грузинским актером Гурамом Баблишвили, с которым прожила в официальном браке всего два года. Однако ради сына Соломона экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анфиса Чехова , Гурам Баблишвили
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