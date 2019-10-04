Бочкареву частично парализовало

Друг Бочкаревой заявил, что ее частично парализовало

«Чувствует Наташа себя плохо, высокая температура. Парализована левая часть лица. Она очень переживает и волнуется из-за той ситуации, в которую она попала, она сама не понимает, что произошло, строит версии», — сказал Ковалев.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Наталья Бочкарева, остановленная инспекторами ДПС в Москве, признается, что имеет при себе «остатки наркотических средств, кокаин». Позже стало известно, что у актрисы обнаружены 0,69 граммов кокаина.

В отношении артистки возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, а также административные дела за езду без техосмотра и полиса ОСАГО и отказ от медосвидетельствования.