Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Друг Бочкаревой заявил, что ее частично парализовало 

Рамблер 9 минут назад
Бочкареву частично парализовало
Фото: РИА Новости
У актрисы Натальи Бочкаревой резко ухудшилось состояние здоровье на фоне скандала с наркотиками. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал ее друг, лидер группы «Пилигрим» Андрей Ковалев.
«Чувствует Наташа себя плохо, высокая температура. Парализована левая часть лица. Она очень переживает и волнуется из-за той ситуации, в которую она попала, она сама не понимает, что произошло, строит версии», — сказал Ковалев.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Наталья Бочкарева, остановленная инспекторами ДПС в Москве, признается, что имеет при себе «остатки наркотических средств, кокаин». Позже стало известно, что у актрисы обнаружены 0,69 граммов кокаина.
В отношении артистки возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, а также административные дела за езду без техосмотра и полиса ОСАГО и отказ от медосвидетельствования.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Шоу-бизнес , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи19
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского48
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг8
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст367
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ36
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение