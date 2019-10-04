«Пошел ***»: Лепс послал журналиста

«Пошел ***»: Лепс послал приставшего к нему журналиста

По словам Терехова, в лифте красноярского отеля он увидел «невысокого хмурого мужчину в сопровождении крупного хмурого мужчины» и спросил невысокого, Лепс ли тот. В ответ крупный хмурый мужчина посоветовал ему «ехать спокойно», но журналист не послушался.

«Давайте споем, Григорий, пока спокойно едем. <…> Хотя бы куплет, Григорий», — попросил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Лепс на просьбы не реагировал, а когда лифт доехал, Терехов припомнил артисту песню «Я уеду жить в Лондон».

«Григорий, уезжай жить в Лондон! И, вообще, туда ходят поезда! Моя сотрудница Ольга Васенина, которой нельзя летать, ездила туда на поезде! Слышишь!» — процитировал себя журналист.

После этого, по словам Терехова, Лепс все-таки удостоил его вниманием.

«Пошел ***», — сказал певец и ушел.

«PS. Григорий, извините, пожалуйста. На самом деле, это извинительный пост. PSS. Но я бы спел, конечно, с вами!» — заключил Терехов.

Один из подписчиков журналиста рассказал, что в этом году он работал с Лепсом и остался доволен. Он отметил, что директор певца действительно хмурый, но при этом «очень душевный и интересный человек» и профессионал.

«Если бы все так работали как этот коллектив и относились с такой ответственностью к тому, что мы делаем, я думаю мы бы реагировали так же если бы вообще не бросались на людей», — отметил пользователь.

Терехов в ответ заверил, что написал самоироничный пост «без претензий».