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«Пошёл ***»: Лепс отказался петь в лифте 

Рамблер 3 часа назад
«Пошёл ***»: Лепс отказался петь в лифте
Фото: РИА Новости
Генеральный директор агенства «Социальные сети» Денис Терехов на своей странице в Facebook рассказал, как встретил в лифте певца Григория Лепса, попросил его спеть вместе и получил нецензурный ответ.
По словам Терехова, в лифте красноярского отеля он увидел «невысокого хмурого мужчину в сопровождении крупного хмурого мужчины» и спросил невысокого, Лепс ли тот. В ответ крупный хмурый мужчина посоветовал ему «ехать спокойно», но журналист не послушался.
«Давайте споем, Григорий, пока спокойно едем. <…> Хотя бы куплет, Григорий», — попросил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Лепс на просьбы не реагировал, а когда лифт доехал, Терехов припомнил артисту песню «Я уеду жить в Лондон».
«Григорий, уезжай жить в Лондон! И, вообще, туда ходят поезда! Моя сотрудница Ольга Васенина, которой нельзя летать, ездила туда на поезде! Слышишь!» — процитировал себя журналист.
После этого, по словам Терехова, Лепс все-таки удостоил его вниманием.
«Пошел ***», — сказал певец и ушел.
«PS. Григорий, извините, пожалуйста. На самом деле, это извинительный пост. PSS. Но я бы спел, конечно, с вами!» — заключил Терехов.
Один из подписчиков журналиста рассказал, что в этом году он работал с Лепсом и остался доволен. Он отметил, что директор певца действительно хмурый, но при этом «очень душевный и интересный человек» и профессионал.
«Если бы все так работали как этот коллектив и относились с такой ответственностью к тому, что мы делаем, я думаю мы бы реагировали так же если бы вообще не бросались на людей», — отметил пользователь.
Терехов в ответ заверил, что написал самоироничный пост «без претензий».
«Учитывая, в каком я был состоянии, я удивлен, что меня не убили прямо в лифте)))» — рассказал он подписчикам.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Комментарии8
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Денис Терехов
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