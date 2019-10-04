Певицу Майли Сайрус застали за поцелуем

Журналисты заметили певицу Майли Сайрус в компании с музыкантом Коди Симпсоном. Судя по всему, артисты целовались и в целом вели себя как пара. Знатоки утверждают, что певица давно знакома с Симпсоном, однако их общение всегда ограничивалось дружбой.

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Oct 2, 2019 at 7:18am PDT Папарацци увидели пару в Лос-Анджелесе. Они пообедали в закусочной, после чего долго разговаривали. Затем Сайрус села к нему на колени, и пара долго целовалась.

К слову, Симпсон как-то высказывался о подруге в прессе. В интервью он заявил, что считает Сайрус одним из своих лучших друзей. Он также обозначил ее как легкого и открытого человека, заметив, что хотел бы в этих вопросах походить на нее.