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Украинка MARUV претендует на престижную европейскую премию как представительница РФ 

Украина.ру + ещё 1 17 минут назад
MARUV может стать представительницей России
Фото: © Facebook, MARUV
Украинская певица MARUV (Анна Корсун) попала в номинацию музыкальной премии MTV Europe Music Awards от России. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram.
«В этом году я — номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте», — попросила артистка.
В этом году европейская премия будет проходить в Севилье (Испания). Конкурентами MARUV за звание лучшего российского артиста станут Face, Little Big, Noize MC и Zivert.
Песня Maruv для «Евровидения» оказалась российской
Подписчики певицы с энтузиазмом отреагировали на эту новость.
«Анечка Марув получит премию и не одну», «Здорово! Поздравляю тебя. Желаю победы!», «Анечка, ты обязана выиграть. Мы в тебя верим и усердно голосуем за тебя. Люблю тебя», «Уверена, что MARUV достойна многих наград (если бы поехала на Евровидение, то порвала бы Европу), но найдутся и те, кто начнет гадость лить из-за того, что это номинация по версии MTV России», — написали комментаторы.
Стоит отметить, что подобный опыт уже имел место в карьере певицы. Так, после победы в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2019» MARUV оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. В связи с этим ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление, и не подписала документ.
В результате Украина официально отказалась от участия в «Евровидении».
После этого украинская певица выступила в Москве на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина. Также она спела на церемонии награждения премии «ЖАРА Music Awards» в российской столице. А недавно дала мини-концерт в московском метро.
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