MARUV может стать представительницей России

Украинка MARUV претендует на престижную европейскую премию как представительница РФ

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) попала в номинацию музыкальной премии MTV Europe Music Awards от России. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram.

«В этом году я — номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте», — попросила артистка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 2 Окт 2019 в 5:26 PDT

В этом году европейская премия будет проходить в Севилье (Испания). Конкурентами MARUV за звание лучшего российского артиста станут Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

Подписчики певицы с энтузиазмом отреагировали на эту новость.

«Анечка Марув получит премию и не одну», «Здорово! Поздравляю тебя. Желаю победы!», «Анечка, ты обязана выиграть. Мы в тебя верим и усердно голосуем за тебя. Люблю тебя», «Уверена, что MARUV достойна многих наград (если бы поехала на Евровидение, то порвала бы Европу), но найдутся и те, кто начнет гадость лить из-за того, что это номинация по версии MTV России», — написали комментаторы.

Стоит отметить, что подобный опыт уже имел место в карьере певицы. Так, после победы в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2019» MARUV оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. В связи с этим ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление, и не подписала документ.

В результате Украина официально отказалась от участия в «Евровидении».

После этого украинская певица выступила в Москве на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина. Также она спела на церемонии награждения премии «ЖАРА Music Awards» в российской столице. А недавно дала мини-концерт в московском метро.