MARUV может представить Россию на премии MTV

Украинская певица Maruv получила номинацию на музыкальную премию MTV Europe Music Awards как лучший российский артист. Конкуренцию в номинации ей составили Face, Little Big, Noize MC и Zivert, передает РИА «Новости».

«В этом году я — номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте», — написала Maruv в Instagram.

Премия MTV Europe Music Awards пройдет в Севилье 3 ноября.

В апреле певица Maruv (Анна Корсун) победила в национальном отборе Украины на право представлять страну на конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Однако певица не смогла прийти к соглашению с «Национальной общественной телекомпанией Украины» (НОТУ) и отказалась от поездки на конкурс.