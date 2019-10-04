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MARUV может представить Россию на премии MTV 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
MARUV может представить Россию на премии MTV
Фото: © Facebook, MARUV
Украинская певица Maruv получила номинацию на музыкальную премию MTV Europe Music Awards как лучший российский артист. Конкуренцию в номинации ей составили Face, Little Big, Noize MC и Zivert, передает РИА «Новости».
«В этом году я — номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте», — написала Maruv в Instagram.
Премия MTV Europe Music Awards пройдет в Севилье 3 ноября.
Песня Maruv для «Евровидения» оказалась российской
В апреле певица Maruv (Анна Корсун) победила в национальном отборе Украины на право представлять страну на конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Однако певица не смогла прийти к соглашению с «Национальной общественной телекомпанией Украины» (НОТУ) и отказалась от поездки на конкурс.
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