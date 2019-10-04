«Она же человек»: Лоза оценил ситуацию Бочкаревой

Лоза прокомментировал задержание Бочкаревой с наркотиками

"Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее и что?" — заявил Лоза.

Он отметил, что наркотики считает злом: из-за запрещенных веществ не стало двух его племянников. По его словам, наркотические средства должны применяться только в медицинских целях.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о задержании актрисы Бочкаревой. Cadillac артистки остановили сотрудники ДПС , обратившие внимание на ее странное поведение, и решили провести личный досмотр.

В результате у звезды сериала "Счастливы вместе" при себе нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов.