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Лоза прокомментировал задержание Бочкаревой с наркотиками 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
«Она же человек»: Лоза оценил ситуацию Бочкаревой
Фото: globallookpress.com
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал "Пятому каналу" инцидент с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, у которой якобы нашли наркотические средства.
"Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее и что?" — заявил Лоза.
Он отметил, что наркотики считает злом: из-за запрещенных веществ не стало двух его племянников. По его словам, наркотические средства должны применяться только в медицинских целях.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о задержании актрисы Бочкаревой. Cadillac артистки остановили сотрудники ДПС, обратившие внимание на ее странное поведение, и решили провести личный досмотр.
В результате у звезды сериала "Счастливы вместе" при себе нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Наталья Бочкарева , ГИБДД , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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