Целитель предложил за месяц вылечить Заворотнюк

Красноярец Александр Халбашкин вызвался излечить от рака звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк и предложил ей на месяц переехать в Сибирь. Об этом сообщает Сиб.фм.

«Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Мы с женой и собачками живём в Красноярском крае. Срок лечения не больше одного месяца, снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице», — заявил Александр Халбашкин.

По данным издания, целитель подчеркнул, что готов провести лечение бесплатно и не гонится за известностью, а считает это «серьёзным вопросом для всего человечества». Себя же Александр Халбашкин назвал «простым писателем, книжником и учителем».

По словам целителя, он уже вылечил от рака мозга двоих москвичей. При этом издание не нашло доказательств его слов.