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Целитель предложил за месяц вылечить Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Целитель предложил за месяц вылечить Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Красноярец Александр Халбашкин вызвался излечить от рака звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк и предложил ей на месяц переехать в Сибирь. Об этом сообщает Сиб.фм.
«Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Мы с женой и собачками живём в Красноярском крае. Срок лечения не больше одного месяца, снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице», — заявил Александр Халбашкин.
По данным издания, целитель подчеркнул, что готов провести лечение бесплатно и не гонится за известностью, а считает это «серьёзным вопросом для всего человечества». Себя же Александр Халбашкин назвал «простым писателем, книжником и учителем».
По словам целителя, он уже вылечил от рака мозга двоих москвичей. При этом издание не нашло доказательств его слов.
В августе СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга. Впоследствии стало известно, что ее состояние резко ухудшилось, начался отек и актриса находится в коме. Позже появилась информация, что Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. При этом официальных комментариев о состоянии актрисы и её лечении до сих пор нет. В свою очередь гражданский муж умершей от рака певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев ранее призвал родственников актрисы официально рассказать о ее состоянии, чтобы прекратить «сплетни и слухи».
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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