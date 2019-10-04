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Американский актер Джеймс Франко вновь попался на секс-скандале 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Джеймс Франко вновь попался на секс-скандале
Фото: www.vesti.ru
В США разгорается новый скандал на тему домогательств. В этот раз обвинения прозвучали в адрес актера Джеймса Франко. Две студентки его школы исполнительского мастерства заявили, что Франко приставал к ним.
Иск подали в суд округа Лос-Анджелес, сообщает телеканал "Россия 24". В нём сказано, что Франко и его коллеги злоупотребляли своим руководящим положением в школе и требовали от студенток награды сексуального характера — за обещание ролей в кино.
Ранее Джеймса Франко уже обвиняла в домогательствах актриса Виолет Пэйли. Она заявила, что Франко позже извинился перед ней. И даже присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
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Шоу-бизнес , Образование , Джеймс Франко , США
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