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Анастасия Заворотнюк выплатила многомиллионный долг банку 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Анастасия Заворотнюк вернула крупный долг банку
Фото: News.ru
В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований временно ограничить Анастасии Заворотнюк выезд из страны.
Ограничения были связаны с огромным долгом актрисы перед компанией «Русский ипотечный банк», тяжба с которой длилась несколько лет. В ноябре 2012 года между банком и актрисой был заключён кредитный договор на сумму $435 тысяч на срок до 25 ноября 2013 года.
Из-за резкого скачка доллара актриса не смогла вовремя выплатить долг банку, поэтому кредитное учреждение обратилось с иском о взыскании суммы, на 50% превышающей начальную стоимость кредита. Замоскворецкий райсуд Москвы обязал Заворотнюк выплатить почти $54 тысяч. К 2017 году она смогла выплатить лишь $8 тысяч.
Кроме того, банк обращался в арбитраж с требованием признать Заворотнюк банкротом. Однако арбитраж отказал в иске на арест имущества актрисы, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Как ранее писал News.ru, актриса, которая в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, составила завещание. Выяснилось, что звезде ситкома «Моя прекрасная няня» принадлежит недвижимость общей стоимостью в полмиллиарда рублей.
Заворотнюк принадлежит трёхэтажный особняк в элитном районе Подмосковья площадью 900 кв. м., апартаменты в центре Москвы и квартира в Ялте.
В середине сентября стало известно, что состояние 48-летней Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, резко ухудшилось. Она провела некоторое время в реанимации, где была введена в состояние искусственной комы. Позже врачам удалось стабилизировать состояние актрисы, и Анастасия была переведена обычную палату.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , РИА ФАН
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