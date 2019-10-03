У Бочкаревой парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой парализовало половину лица

Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой ухудшилось после информации о ее задержании с запрещенными веществами. Друг звезды сериала "Счастливы вместе" музыкант Андрей Ковалев рассказал, что у Натальи температура повысилась, держится 40 градусов, и из-за скандала парализовало половину лица, — сообщает Starhit.

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Ковалев надеется, что исполнительница роли Даши Букиной в популярном ситкоме скоро выздоровеет. Музыкант поддерживает Бочкареву в этой истории.

В сеть попала видеозапись, как сотрудники ДПС задерживают женщину из-за подозрительного поведения. На вопросы стражей порядка о наличии наркотиков она ответила: "Да" и показала пакетик с белым порошком.

Медицинское освидетельствование женщина проходить отказалась. Против нее возбудили дело об административном правонарушении. Бочкарева отрицает, что на видео она. Актрисе грозит реальный срок.