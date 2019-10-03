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У актрисы Натальи Бочкаревой парализовало половину лица 

Аргументы Недели 54 минуты назад
У Бочкаревой парализовало половину лица
Фото: Instagram
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой ухудшилось после информации о ее задержании с запрещенными веществами. Друг звезды сериала "Счастливы вместе" музыкант Андрей Ковалев рассказал, что у Натальи температура повысилась, держится 40 градусов, и из-за скандала парализовало половину лица, — сообщает Starhit.
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru
Ковалев надеется, что исполнительница роли Даши Букиной в популярном ситкоме скоро выздоровеет. Музыкант поддерживает Бочкареву в этой истории.
В сеть попала видеозапись, как сотрудники ДПС задерживают женщину из-за подозрительного поведения. На вопросы стражей порядка о наличии наркотиков она ответила: "Да" и показала пакетик с белым порошком.
Медицинское освидетельствование женщина проходить отказалась. Против нее возбудили дело об административном правонарушении. Бочкарева отрицает, что на видео она. Актрисе грозит реальный срок.
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Шоу-бизнес , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД , StarHit
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