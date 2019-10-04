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Самочувствие пойманной с кокаином звезды «Счастливы вместе» ухудшилось 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Бочкареву частично парализовало
Фото: Instagram
Самочувствие актрисы Натальи Бочкаревой, известной по роли в ситкоме «Счастливы вместе», после скандала с наркотиками ухудшилось. Об этом изданию StarHit рассказал ее друг, музыкант Андрей Ковалев.
«Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — поделился Ковалев, выразив надежду, что актриса поправится.
28 сентября появилась информация о том, что Бочкарева обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Сотрудники ГИБДД обнаружили у нее пакетик с 0,69 грамма кокаина.
Позднее была опубликована видеозапись с места задержания актрисы. На ней сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки. По словам Бочкаревой, видео, на котором запечатлено ее задержание, было смонтировано.
По неофициальной информации, в настоящее время актриса находится под подпиской о невыезде.
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Шоу-бизнес , Погода , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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