Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало

Наталья Бочкарева после скандала с якобы обнаруженными у неё запрещёнными веществами пожаловалась на появившиеся у неё проблемы со здоровьем, сообщает Starhit. По этой причине актриса не смогла принять участие в ток-шоу «Прямой эфир».
О том, что Бочкарева плохо себя чувствует прессе рассказал её друг музыкант Андрей Ковалёв. По её словам, после скандала актриса серьёзно заболела.
«Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится», — заявил Ковалёв.
Ранее экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев на своей странице в Instagram заявил, что Бочкарева не явилась на программу «Прямой эфир» к Андрею Малахову, главной героиней которой должна была стать. По его словам, актриса «пропала» без объяснения причин.
В конце сентября СМИ сообщили, что Наталью Бочкареву остановили автоинспекторы в центре Москвы. Актриса заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские нашли у Бочкаревой пакет с 0,69 грамма запрещенного вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время артистка якобы находится под подпиской о невыезде. Сама Бочкарева факт своего задержания опровергает, заявляя, что распространённое в Сети видео смонтировано.