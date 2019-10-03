Face призвал поддержать детей с ДЦП

Рэпер Face предложил поддержать детей с ДЦП через доброшрифт

Рэп-музыкант Иван Дрёмин, более известный как Face, напомнил, что накануне был Всемирный день детского церебрального паралича. Он призвал поддержать детей с этим заболеванием в рамках проекта «Доброшрифт».

«На моей толстовке не просто текст. Это текст, напечатанный уникальным шрифтом — его создали дети с ДЦП. 33 ребенка, подопечных фонда «Подарок Ангелу», написали по букве, и появился Доброшрифт», — объяснил артист у себя на странице в Instagram.

К Международному дню церебрального паралича, который отмечается 2 октября, в этом году России был создан особый шрифт, получивший название «Доброшрифт». Авторы проекта надеются, что он станет символом объединения вокруг идеи поддержки детей, вдохновит широкую аудиторию помогать детям с ДЦП.