Брежнева отреагировала на слухи о неверности Меладзе 

Певица Вера Брежнева в своем Instagram выразила восхищение тем, что ее муж продюсер и музыкант Константин Меладзе при сильной загруженности успевает «погуливать». Таким образом звезда отреагировала на слухи о том, что Меладзе встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
«Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы — регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!» — иронично отметила Вера Брежнева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В свою очередь в комментариях к записи пользователи соцсети призвали Брежневу быть осторожнее, напомнив, что она также встречалась с Константином Меладзе, когда он был женат.
«Вера, а вы не боитесь, что это может быть правдой? Вы же были на месте Эрики, такой же участницей "Виагры" и именно к вам от жены ушёл Константин? Я ничего имею против вас, просто бумеранг штука интересная», — отметила snejana.nikitina.
«Так он это все делал и при первой жене, все успевал», — напомнила natahype.
«Нууууу…незнаю…дыма без огня не бывает…», — уверена vino1979.
Однако часть подписчиков поддержала певицу, отметив, что у нее уже «должна броня вырасти от глупых новостей и хейтерских комментариев».
«Люди завистливы, чаще не могут радоваться за других! Такой бред иногда собирают! Вы супер!» — заявила olga.egorova241288.
Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли тайную свадьбу в Италии в 2015 году. Продюсер и певица объявили о своем романе спустя много лет отношений. При этом в июне издание «СтарХит» опубликовало статью, в которой разместило фотографию, сделанную бывшей звездой «Дома-2» Инессой Шевчук, в одном из столичных баров. На снимке изображён Константин Меладзе, целующий грудь неизвестной блондинки.