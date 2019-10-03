Брежнева отреагировала на слухи о неверности Меладзе

«Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы — регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!» — иронично отметила Вера Брежнева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В свою очередь в комментариях к записи пользователи соцсети призвали Брежневу быть осторожнее, напомнив, что она также встречалась с Константином Меладзе, когда он был женат.

«Вера, а вы не боитесь, что это может быть правдой? Вы же были на месте Эрики, такой же участницей "Виагры" и именно к вам от жены ушёл Константин? Я ничего имею против вас, просто бумеранг штука интересная», — отметила snejana.nikitina.

«Так он это все делал и при первой жене, все успевал», — напомнила natahype.

«Нууууу…незнаю…дыма без огня не бывает…», — уверена vino1979.

Однако часть подписчиков поддержала певицу, отметив, что у нее уже «должна броня вырасти от глупых новостей и хейтерских комментариев».

«Люди завистливы, чаще не могут радоваться за других! Такой бред иногда собирают! Вы супер!» — заявила olga.egorova241288.