Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брежнева отреагировала на слухи о неверности Меладзе 

Рамблер 1 час назад
Брежнева отреагировала на слухи о неверности Меладзе
Фото: РИА Новости
Певица Вера Брежнева в своем Instagram выразила восхищение тем, что ее муж продюсер и музыкант Константин Меладзе при сильной загруженности успевает «погуливать». Таким образом звезда отреагировала на слухи о том, что Меладзе встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
«Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы — регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!» — иронично отметила Вера Брежнева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В свою очередь в комментариях к записи пользователи соцсети призвали Брежневу быть осторожнее, напомнив, что она также встречалась с Константином Меладзе, когда он был женат.
«Вера, а вы не боитесь, что это может быть правдой? Вы же были на месте Эрики, такой же участницей "Виагры" и именно к вам от жены ушёл Константин? Я ничего имею против вас, просто бумеранг штука интересная», — отметила snejana.nikitina.
«Так он это все делал и при первой жене, все успевал», — напомнила natahype.
«Нууууу…незнаю…дыма без огня не бывает…», — уверена vino1979.
Однако часть подписчиков поддержала певицу, отметив, что у нее уже «должна броня вырасти от глупых новостей и хейтерских комментариев».
«Люди завистливы, чаще не могут радоваться за других! Такой бред иногда собирают! Вы супер!» — заявила olga.egorova241288.
Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли тайную свадьбу в Италии в 2015 году. Продюсер и певица объявили о своем романе спустя много лет отношений. При этом в июне издание «СтарХит» опубликовало статью, в которой разместило фотографию, сделанную бывшей звездой «Дома-2» Инессой Шевчук, в одном из столичных баров. На снимке изображён Константин Меладзе, целующий грудь неизвестной блондинки.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Комментарии
Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно219
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов394
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал313
Неизвестные штурмуют Хованское кладбище
Неизвестные штурмуют Хованское кладбище21
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым155
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение