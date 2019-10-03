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«За кого она меня принимает?»: Воеводина потребовала у экс-мужа 700 млн 

Рамблер 28 минут назад
«За кого меня принимает?»: Воеводина потребовала 700 млн
Фото: страница Rihana Oksana Petra в Instagram
Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина после развода с экс-королем Малайзии, султаном Мухаммадом V, потребовала у него более 700 млн рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Близкие к султану источники утверждают, что Воеводина требует от бывшего мужа квартиру в Москве стоимостью 96 млн рублей, дом в Лондоне за 640 млн рублей и ежемесячные выплаты на содержание их общего сына Леона в размере 1,9 млн рублей.
По словам источников, запросы Воеводиной сильно удивили султана.
«За кого она меня принимает? За Билла Гейтса», — воскликнул он, узнав о требованиях экс-супруги.
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. В июне местные СМИ сообщили, что Мухаммад развелся с русской женой по законам шариата, не уведомив ее об этом.
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Шоу-бизнес , Билл Гейтс , Оксана Воеводина , Газета.Ru , Малайзия
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