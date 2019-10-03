Шепелев устал от шоу «На самом деле»

Ведущий шоу «На самом деле» на Первом канале Дмитрий Шепелев заявил «Вокруг ТВ», что с радостью вернулся бы к ведению развлекательных программ на телевидении, поскольку устал от скандалов

«Я мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел», — заявил телеведущий.

36-летний Дмитрий Шепелёв начинал карьеру телеведущего на украинском ТВ: сначала на канале М1 вёл утреннее шоу Guten Morgen, затем переключился на более серьёзные проекты — «Звезда караоке», «Дай прокатиться!», украинский аналог «Фабрики звёзд» на «Новом канале». На канале «Интер» Шепелев вёл шоу «Рассмешим комика» с Михаилом Галустяном Владимиром Зеленским . В 2008 году по приглашению Константина Эрнста он перебрался в Москву, где поначалу сохранил амплуа ведущего развлекательных программ: ему дали вести караоке-шоу «Можешь? Спой», затем «Достояние республики» и, наконец, «Минуту славы».

«Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня», — негодует шоумен.

В 2017 году Дмитрий Шепелев стал ведущим программы «На самом деле», которую многие зрители не только обвиняют в излишней скандальности, но и постановках.