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«Мисс Москва» потребовала у бывшего короля Малайзии свыше 700 млн рублей 

Российская Газета + ещё 10 2 часа назад
«Мисс Москва» шантажирует экс-короля Малайзии
Фото: Instagram
Россиянка Оксана Воеводина, в 2015 году победившая на конкурсе "Мисс Москва", после развода с экс-королем Малайзии султаном Келантаном Мухаммадом V потребовала от него более 700 миллионов рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Модель просит у бывшего мужа квартиру в Москве стоимостью 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 640 млн и еще 1,9 млн ежемесячно на содержание их общего сына Леона.
В свою очередь султан выразил удивление запросами Воеводиной.
"За кого она меня принимает, за Билла Гейтса?" — отреагировал он.
Официально пара поженилась в ноябре прошлого года, в мае у них родился сын, а в июле супруги развелись, после чего бывший король отказался от сына. До этого Мухаммад V ради женитьбы на Воеводиной оставил трон.
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Шоу-бизнес , Билл Гейтс , Оксана Воеводина , Газета.Ru , Малайзия , Москва
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