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По следам Садальского: Пригожин назвал коллег «волками» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пригожин назвал коллег «волками»
Фото: teleprogramma.pro
Обиду он выразил с помощью легенды Стаса Садальского.
Продюсера Иосифа Пригожина чем-то сильно обидели его коллеги. Да так, что музыкальный деятель публично сравнил их с волками.
В своем блоге Пригожин опубликовал легенду Стаса Садальского, которую актер написал по мотивам собственной жизни. В произведении артист сравнил себя с собакой, а коллег — с волками, которые долго прикидывались его друзьями. Но ровно до тех пор, пока его присутствие было им выгодно. Однако, как только наступили голодные времена, волки собаку загрызли без зазрения совести.
Представители шоу-бизнеса приняли аллегорию на ура. Наргиз Закирова, не так давно пережившая размолвку с продюсером Максимом Фадеевым, одной из первых отреагировала на пост Пригожина, поставив 12 огоньков эмодзи.
Не остался в стороне и Михаил Грушевский, который тоже одобрил пост.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Михаил Грушевский , Наргиз Закирова , Иосиф Пригожин
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