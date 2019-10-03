Пригожин назвал коллег «волками»

Обиду он выразил с помощью легенды Стаса Садальского.

В своем блоге Пригожин опубликовал легенду Стаса Садальского, которую актер написал по мотивам собственной жизни. В произведении артист сравнил себя с собакой, а коллег — с волками, которые долго прикидывались его друзьями. Но ровно до тех пор, пока его присутствие было им выгодно. Однако, как только наступили голодные времена, волки собаку загрызли без зазрения совести.