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Астропсихолог объяснила странное поведение Билана 

Вечерняя Москва 1 час назад
Астропсихолог объяснила странное поведение Билана
Фото: Instagram
Астропсихолог Ирина Фалькао рассказала, с чем связано странное поведение Билана в последнее время.
По ее словам, исполнитель по натуре отшельник и одиночка. Ему гораздо комфортнее наедине с собой, чем в шумной компании друзей.
Фалькао отмечает, что алкогольные напитки знаменитости часто употребляют, чтобы сбросить напряжение.
Кроме того, астропсихолог считает, что для Билана этот год является переломным: происходит переосмысление жизненных ценностей, начинается кризис среднего возраста.
— В этот период многие люди действительно срываются. Могут появляться депрессия и мысли о бессмысленности существования. И за этой маской вечно улыбчивого артиста может скрываться огромная душевная боль и пустота, — пояснила она в комментарии Дни.ру.
Напомним, что 10 сентября на концерте в Самаре артист вышел на сцену в нетрезвом виде, что вызвало негодование зрителей. Артист не попадал в ноты и совершал странные танцевальные движения, передает Newinform.
Позже сам артист признал свою вину и принес публичные извинения.
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