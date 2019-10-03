Астропсихолог объяснила странное поведение Билана

Астропсихолог Ирина Фалькао рассказала, с чем связано странное поведение Билана в последнее время.

По ее словам, исполнитель по натуре отшельник и одиночка. Ему гораздо комфортнее наедине с собой, чем в шумной компании друзей.

Фалькао отмечает, что алкогольные напитки знаменитости часто употребляют, чтобы сбросить напряжение.

Кроме того, астропсихолог считает, что для Билана этот год является переломным: происходит переосмысление жизненных ценностей, начинается кризис среднего возраста.

— В этот период многие люди действительно срываются. Могут появляться депрессия и мысли о бессмысленности существования. И за этой маской вечно улыбчивого артиста может скрываться огромная душевная боль и пустота, — пояснила она в комментарии Дни.ру.

Напомним, что 10 сентября на концерте в Самаре артист вышел на сцену в нетрезвом виде, что вызвало негодование зрителей. Артист не попадал в ноты и совершал странные танцевальные движения, передает Newinform.

Позже сам артист признал свою вину и принес публичные извинения.