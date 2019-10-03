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Навка рассказала о шоу с участием мужа Заворотнюк 

Рамблер 59 минут назад
Навка рассказала о шоу с участием мужа Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Фигуристка Татьяна Навка анонсировала появление мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышова в своём новом ледовом шоу, сообщает издание Teleprogramma. По словам спортсменки, её многолетний партнёр выйдет на лёд в начале ноября.
Навка сделала заявление в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Речь идёт о спектакле «Аленький цветочек», который пройдёт с 6 по 10 ноября в московском «Мегаспорте». Фигуристка заверила, что главную роль на пару с ней сыграет её хороший друг Пётр Чернышов.
«Это будет совершенно другое зрелище, чем «Руслан и Людмила». Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки», — отметила Навка.
Пётр Чернышов является третьим по счёту мужем актрисы Анастасии Заворотнюк, которая по слухам лечится от рака мозга. В августе СМИ впервые сообщили о тяжком заболевании актрисы. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. Официальных подробностей о состоянии актрисы и её лечении до сих пор нет.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Русское Радио
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