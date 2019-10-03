В скандал с Бочкаревой втянули Началову

Лена Миро втянула в скандал с Бочкаревой покойную Началову

Блогер выступает за справедливое наказание для звезд-нарушителей закона.

В ЖЖ известного блогера Лены Миро появилась новая публикация, посвященная на этот раз скандалу с Натальей Бочкаревой , которую поймали несколько дней назад с наркотиками. Артистка сейчас отрицает обвинения. Блогер пишет, что не верит ни одному слову актрисы. А само поведение Натальи Бочкаревой ее бесит.

Лена припомнила и другие грехи отечественных звезд, которые частенько сходили им с рук. Более того, всегда находятся те, кто даже пытается защищать звезд. Например, Юлия Началова . Блогер вспомнила, как ее поймали в мало адекватном состоянии. Эта история, по мнению Лены, оплевала репутацию певицы. Или, например, Михаил Боярский , который, якобы, бросил свой автомобиль на встречке. Миро подчеркивает, что все эти инциденты — вопиющая несправедливость.

«От оборзевших тупых сосок, советских звезд, олигархов и их мажоров, утративших связь с реальностью и свято верящих в силу беззакония и коррупции в нашей стране, меня тошнит», — признается Лена.

Блогер подчеркивает, если все это оставлять без внимания и смотреть на происходящее молча, звезды так и будут нарушать закон, она же хочет справедливого наказания для именитых нарушителей.