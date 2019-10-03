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Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва» 

Рамблер 5 часов назад
Гуф в новом интервью Ксении Собчак откровенно рассказал о нашумевшем клипе "Москва", который собрал рекордное количество дизлайков на YouTube и вскоре был удален. За песню Алексей Долматов, якобы, не получил ни копейки — "только хейт и тысячи дизлайков".
"Мы шатнули рунет", — говорит Гуф. Но перестали общаться с Тимати.
"Он только мне потом сказал, что, где надо, это уже оценили. Я говорю, что там, где надо, они может мне двушку какую-нибудь на Юго-Западной подгонят?", — продолжает Алексей.
Патриотический ролик о столице вызвал настоящую волну ненависти. Пользователей разозлили куплеты про гей-парады и митинги. До сих пор Гуф настаивает, что идея записать клип целиком и полностью принадлежит Тимати. А сам Гуф был пьян и согласился, не вникая в детали. Не понятно, как теперь отнесется Тимати к таким заявлениям Долматова.
Шоу-бизнес , Видео , Гуф , Тимати , Ксения Собчак
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