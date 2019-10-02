В Сети разоблачили новый сезон «Битвы экстрасенсов»

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили , что в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» могли принять участие герои юмористического шоу. Комики не согласились.

О том, что продюсеры программы обратились к молодым юмористам, сообщила в соцсетях блогер Наталья Краснова

«К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта подходили с «Битвы экстрасенсов» продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия…», — написала девушка.

По данным издания, юмористы отказались.

Автор статьи проштудировал форумы, на которых обсуждается текущий 20-й сезон «Битвы экстрасенсов». Зрители пришли к выводу, что организаторы шоу стали менее ответственно воссоздавать достоверность происходящего на съёмочной площадке, некоторые нашли серьёзные огрехи в сценарии. При этом даже поклонники «экстрасенсов» отметили, что в отличие от первых программ, где промахи допускали даже сильнейшие «колдуны», в юбилейном сезоне появились «сверхлюди», вообще не совершающие ошибок.

20-й сезон «Битвы экстрасенсов» вышел в эфир после серии разоблачений программы на других каналах. Продюсеры шоу перед запуском обещали «ещё более честное прохождение конкурсов». По данным «КП», новый сезон программы показал высокие рейтинги на ТНТ, встав по объёму охваченной зрительской аудитории на второе место после сериала «Жуки».